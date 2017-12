“Cuerpos estaban en cuartos fríos, en camillas y en el piso” Escrito por Thaylin Jiménez. 21 Diciembre 2017 Publicado en Titulares

A 28 años de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, el Dr. Humberto Mas, director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), recuerda la triste experiencia de trabajar con muchas dificultades para analizar los muertos.

“Lleno de cadáveres el cuarto frío, las camillas y el piso, era el escenario que se apreciaba en la morgue que operaba en ese entonces en un cuarto pequeño en el Hospital Santo Tomás”, recuerda el doctor Mas.



Realizar las autopsias a los cuerpos no fue una tarea fácil pues “trabajamos con muchas dificultades tanto para llegar al hospital desde nuestras casas, lo que vivíamos en las afueras de la ciudad, porque nos encontrábamos con todos los impedimentos en el camino: muertos en la calle, muchos retenes, peligros y todo lo que se vivió en esos días”, dijo.



Pero todo no terminaba allí pues al llegar, “en la misma morgue estaba el ejército buscando por las salas pensando que había gente haciéndose pasar por enfermos para huir, lo que interrumpía el trabajo, mientras esto pasaba llegaban camiones llenos de cuerpos, unos encima de otros”, explicó.



En tres días evacuamos la morgue antes que los cuerpos se descompusieran, los no identificados por sus familiares se llevaron al Jardín de Paz, en bolsas negras, donde se enterraron en acto solemne.



Muertos

“Hubo y hay muchas opiniones sobre la cantidad de muertos, nosotros en lo personal vimos menos de 200, pero también fallecieron en Río Hato, otros se quemaron, por otro lado algunos nunca aparecieron”, detalló Mas.

Panamá tiene lista preliminar de víctimas por invasión de EE.UU.

AFP | Una comisión creada para identificar a las víctimas de la invasión estadounidense a Panamá, para capturar al exdictador Manuel Antonio Noriega, investiga 250 posibles casos de fallecidos, en medio de dificultades y temores, manifestó este miércoles su presidente.

Juan Planells, quien preside la Comisión 20 de diciembre de 1989, dijo que hasta el momento se investigan alrededor de 250 muertos y desaparecidos por la invasión.

"Esa lista está abierta y estamos añadiendo nombres que van surgiendo", explicó a periodistas Planells, quien también es rector de la privada Universidad Santa María La Antigua.



Oficialmente, el número de muertos en la invasión es de 500, aunque organizaciones de derechos humanos cifran la cifra en varios miles.



Planells manifestó que la comisión debe investigar denuncias sobre fosas comunes, pero reconoció que cada vez es más difícil tener testigos de aquella época que quieran colaborar.



Además, dijo, muchos familiares de las víctimas prefieren no realizar las denuncias, lo que dificulta el trabajo.

Thaylin Jiménez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @TJimnzC

Instagram: @thayjimnz

Imprimir Correo electrónico