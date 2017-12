Muñoz demandaría al Firpo por problemas de pago Escrito por Francisco Márquez . 21 Diciembre 2017 Publicado en Titulares

El Luis Ángel Firpo, equipo de la primera división del fútbol salvadoreño, sigue jugando con el pan de Nicolás Muñoz y el panameño no piensa tolerar más excusas por los retrasos en su salario.

“Nos han venido mintiendo semana tras semana con la cancelación. Tengo entendido que ningún jugador se presentará (a la pretemporada) hasta no ser cancelado totalmente", señaló Muñoz en una entrevista con el diario ‘El Gráfico’.



‘Yuyu’ está en Panamá para pasar las fiestas de fin de año y luego regresará a El Salvador para aclarar el tema. “Al regresar al El Salvador, y si no se me ha cancelado, los demando”, manifestó.

