Policía Nacional con una tropa de 382 atletas de alto nivel Escrito por Edwin Pérez. 21 Diciembre 2017

La Policía Nacional tiene un contingente de 382 atletas que forman parte de su cuerpo de agentes y oficiales en todo el territorio nacional, los cuales han dejado el nombre Panamá en alto en las justas internacionales.

“El llegar a este sitial y con este objetivo no es una tarea fácil más no imposible”, manifestó el comisionado de deportes de la institución, Julio César Aizprúa.



Se entrena en 14 disciplinas activas como son: boxeo, karate, taekwondo, cayucos, ciclismo, natación, atletismo, jiu jitsu, pentatlón moderno, voleibol, béisbol, sóftbol, lucha y tenis de mesa.



“La idea es que podamos competir con cinco atletas que sean agentes de la Policía Nacional en los próximos Juegos Olímpicos que tendrán sede en Japón y que no solo tengamos a Atheyna Bylon en boxeo y a Alvis Almendra en la lucha. Eso es una promesa que le hacemos al pueblo panameño”, comentó Aizprúa.



El entrenador de tenis de mesa Rubén Rivera informó que el teniente Carlos Ortiz ganó oro en el tenis de mesa individual en los juegos de Policía y Bomberos de Guadalajara 2017.

