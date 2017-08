El Derecho al Olvido, una ley para reivindicarse Escrito por Zulema Emanuel. 31 Agosto 2017 Publicado en Titulares

En 2016 se dio una controversia sobre la ley que proponía el diputado Melitón Arrocha sobre el Derecho al Olvido, a pesar de eso, pocos saben qué abarca este tema.

Este derecho es un concepto relacionado con solicitar información y la protección de datos personales, el derecho al honor, intimidad e imagen. Al aplicarlo se hacen solicitudes de supresión, bloqueo o desindexación de información que se considera cierta, pero obsoleta o no relevante por el transcurso del tiempo.

Solo en Europa

Rogelio Alvarado, experto en tecnología, dijo que la ley es válida solo en y para ciudadanos de la Unión Europea.

Google da un formulario para que pueda detallarse quién es, coloque la identificación y especifique los links con las notas que afectan su honor. Además, debe suministrar un fallo legal. “No es automático, pasa por un comité que lo evalúa y no es garantía”.



Hay otras leyes

La abogada Wyznick Ortega destacó que la gente no conoce y repite lo que no sabe. “Piensan que porque un medio publicó la nota pueden compartirlo; están equivocados. Es como el caso del artista Yemil, si él dice yo no lo publiqué, ahí hay un problema; frente a una denuncia en la Fiscalía tienen la facultad de ordenar a quien lo haya posteado que lo baje, y, aunque se haya subido a redes sociales, hay una forma de verificar quién fue el primero en hacerlo. No se trata de crear una ley, sino de saber que hay formas de bajar la información, que por default queda en el olvido”.

Norma en Unión Europea sobre el Derecho al olvido

ML | En Europa, desde 2014, los buscadores como Google tienen la obligación de eliminar, de sus listas de resultados, aquellos enlaces que violen ciertos derechos de un ciudadano, a petición de éste, debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cada uno de los reclamos debe valorarse de manera individual por parte de los responsables de los motores de búsqueda, quienes aceptan o rechazan la solicitud.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Imprimir Correo electrónico