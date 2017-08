No hay acuerdo entre el gobierno y los productores agrícolas por las importaciones Escrito por Delvin Castillo. 30 Agosto 2017 Publicado en Titulares

Los productores continúan exigiendo al gobierno reducir las importaciones de diferentes rubros, principalmente en tiempo de cosechas, porque está generando pérdidas millonarias. También solicitan eliminar la Ley de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA).

“Nosotros específicamente, en el rubro de arroz, trás varios intentos por modificar algunos artículos de la ley del Aupsa que eran lesivos a la producción nacional y a los productores, ahora queremos la eliminación de la ley y que se haga un proyecto de ley nuevo que llene todas las expectativas y cubra tanto al productor como al sector consumidor del país”, dijo Nodier Díaz, secretario de la Federación de Granos Básicos de Panamá. Francisco José Cano, presidente de la Asociación de Productores de Arroz en Veraguas, dijo que les preocupa también, el pago de los productores, porque se tardan hasta ocho meses después de la cosecha o entrega de arroz.



Gabriel Araúz, presidente de la Federación Nacional de Arroceros de Panamá y presidente de Apach, explicó que “hasta el mes de agosto, con la última importación que se dio, de 213 mil quintales de arroz cáscara por parte del IMA y una cantidad de arroz en blanco pilado, que está por alrededor de 300 mil quintales, fue una impotación que no fue consensuada”.

Aupsa no tiene laboratorio para el análisis de muestras

ML | El administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), Yuri Huertas, informó que hasta el 24 de agosto tenían notificada la importación de arroz de 60 mil 561 quintales. Huertas añadió que la institución no tiene un laboratorio para el análisis de las muestras de todas las importaciones de productos alimenticios que llegan al país con el fin de poder garantizarle a los consumidores la inocuidad de los alimentos, pero están en vía de poder tenerlo. Explicó que se utiliza el Gorgas, el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá y el laboratorio de Sanidad Vegetal del Mida.



‘Seguirán las importaciones controladas’, Mida



El ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Eduardo Enrique Carles afirmó que habrán importaciones controladas. En cuanto al arroz, dijo que el país, todavía, no se es autosuficiente, porque aquí se comen aproximadamente 8.5 millones de quintales de arroz en cáscara que se transfoman en blanco, en casi 5 millones. “Lo que no podemos es que la distorsión de esta línea comercial o esta falencia afecte a los consumidores panameños”, indicó el ministro.

Agregó que “este año no hemos importado nada, del primero de enero al 30 de junio.

“No estamos en cosecha y evidentemente no queremos dejar al pueblo sin arroz”, precisó.

El titular del Mida compareció ayer a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional.

Delvin Castillo

