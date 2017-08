Hospitales nacionales buscan recolectar 1,500 pintas de sangre Escrito por Redacción Web. 26 Agosto 2017 Publicado en Titulares

El voluntariado mensual del Gobierno Nacional inició esta mañana con el objetivo de recolectar 1.500 pintas de sangre y apoyar en la dotación a los bancos de sangre de Panamá.

Unos 16 hospitales públicos acogieron la campaña a nivel nacional, que contó con los integrantes de la fuerza pública (Policías, Senan, etc.) y Jonathan Del Rosario . "En Panamá no heno cultura de donación de sangre, por eso nos preparamos como Estado para poder responder a las necesidades de la población y responder de forma efectiva a la iniciativa de cero mora quirúrgica que va a necesitar muchas pintas de sangre", señaló.



Por su parte, el ministro de Salud, Miguel Mayo, explicó que solo el hospital Santo Tomás utiliza entre 30 y 40 unidades de sangre diariamente en las cirugías de rutina, "por lo que la actividad de hoy, es una forma de hacer docencia en El tema y crear una conciencia sobre la importancia de ser donantes ". Agregó que "cuando alguien necesita sangre, esto no reconoce ni partido político ni clase social; Cualquier persona puede requerir esto "y recalcó que esta práctica (la donación) ningún representante algún riesgo para la salud.



Entre los requisitos para donar sangre, están: tener entre 18 y 65 años de edad, tener un peso superior a las 110 libras, no tener gripe, no haberse sometido a tatuajes en los últimos seis meses, y no haber consumido bebidas alcohólicas en las Últimas 48 horas



Los hospitales hospitalarios donde reciben a los donantes hijos:

• Hospital Raúl Dávila Mena en Bocas del Toro

• Hospital José Domingo de Obaldía en Chiriquí

• Hospitales Aquilino Tejeira y Rafael Estévez en Coclé

• Hospitales Manuel Amador Guerrero en Colón

• Hospitales Gustavo Nelson Collado en Herrera

• Hospitales Joaquín Pablo Franco en Los Santos

• Luis Fábrega en Veraguas

• Hospitales Nicolás Solano en Panamá Oeste

• Hospitales Irma de Lourdes Tzanetatos en Panamá Este

Y en Panamá Centro en los hospitales Santo Tomás, Hospital del Niño, Instituto Oncológico Nacional, Complejo Hospitalario Metropolitano y el Hospital de Especialidades Pediátricas.

Maylén Serracín

