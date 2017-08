Copa seguirá en Venezuela pese a dificultades Escrito por Redacción. 26 Agosto 2017 Publicado en Titulares

AFP|La aerolínea panameña Copa seguirá operando en Venezuela pese a las dificultades que presenta operar en el país, sumido en una profunda crisis política y económica, manifestó este viernes el presidente ejecutivo de la compañía, Pedro Heilbron.

"Nosotros estamos quedando solos prácticamente en ese mercado (pero) nuestra intención es no salir, no abandonar el mercado de Venezuela", señaló Heilbron en una entrevista al canal Telemetro.Según Heilbron, la compañía aérea tiene pasajeros "leales" que no sólo vuelan entre Panamá y Venezuela si no también entre el país suramericano y otros destinos de la región, incluido Estados Unidos.

"Siempre y cuando nosotros podamos seguir operando de forma segura con estándares mínimos de calidad necesarios pensamos seguir en el mercado (venezolano)", afirmó Heilbron.En la actualidad, Copa, con 101 aviones, tiene 73 destinos en 31 países de América. A Venezuela ofrece 5 vuelos diarios: 3 a Caracas, uno a Maracaibo y otro a Valencia.

La crisis que atraviesa Venezuela ha hecho que varias aerolíneas hayan suspendido servicios en ese país durante las últimas semanas.Heilbron manifestó que en el caso de Copa la compañía se ha visto obligada a realizar "algunos cambios" para "tranquilidad de nuestro personal".

"Ya nuestros vuelos no pernoctan en las ciudades que servimos en Venezuela (...) van y vienen de día o de noche para que nuestras tripulaciones no tengan que transportarse a hoteles y para que nuestros aviones no tengan que permanecer en las noches (en Venezuela)", dijo Heilbron.

Sin embargo, "todavía sentimos que podemos operar seguros y con los estándares necesarios queremos seguir sirviendo a un mercado que nos necesita ahora mismo", añadió.El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció esta semana que los venezolanos necesitarán visado estampado para ingresar al país a partir del 1 de octubre, aunque Heilbron consideró que Copa podrá "trabajar" bajo esas circunstancias.

