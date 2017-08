Segundo Tribunal confirma fianza de excarcelación a exministros del MOP Escrito por Redacción Web. 22 Agosto 2017 Publicado en Titulares

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante resolución de fecha 14 de agosto de 2017, confirmó los autos N° 8 y 9 de 14 de julio de 2017, dictados por el Juzgado 15° de Circuito Penal de Panamá, por medio de los cuales, es admitida la fianza de excarcelación a los imputados Jaime José Ford Castro y Federico José Suárez Cedeño, ambos sindicados por el supuesto delito de peculado doloso, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En ese sentido, los prenombrados Ford Castro y Suárez Cedeño, exministros del MOP, deberán consignar la cuantía estipulada inicialmente por el Juzgado 15, consistente en $ 500 mil balboas cada uno, para gozar de libertad caucionada mientras dure el proceso.

La decisión del Segundo Tribunal, suscrita por los magistrados Wilfredo Sáenz y Eda Gutiérrez de Jiménez, mantiene además la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización judicial a Jaime Ford y Federico Suárez.

El fundamento jurídico del Segundo Tribunal, al resolver el recurso de apelación anunciado por el funcionario del Ministerio Público, quien solicitaba la revocatoria de la decisión de primera instancia y en su defecto negar la libertad bajo fianza, se basó en que los medios probatorios no presentan indicadores para sugerir que los prenombrados Ford y Suárez, tienen interés en sustraerse del radio de acción de la impartición de justicia; por el contrario, “tienen residencia fija en la República de Panamá, son panameños, con familia, ejercen una profesión u oficio en territorio panameño y ambos han acudido a responder ante las autoridades correspondientes.”

Agrega la resolución que “no constan medios probatorios para comprobar estuviese en peligro la vida y seguridad de terceras personas o de los señores imputados”, además que “las investigaciones no registran conductas de éstos señores, para traspasar u ocultar cuentas bancarias o trasladarlas a otras personas”, refiere en su decisión el Segundo Tribunal.

Finalmente, el Segundo Tribunal aclaró que la Sala no debe pronunciarse sobre la cuantía excarcelaria, pues el Fiscal de la causa, Adecio Mojica Peña, sólo solicitó revocar el fallo de instancia, por tanto no hace referencia de aumento de la cuantía de la fianza; en tanto los defensores tampoco presentaron recurso de apelación; por tanto dar un pronunciamiento sobre la cuantía de la fianza de excarcelación, sería incursionar en un tema para el cual no tiene competencia funcional.

“En tales circunstancias, no encontramos fundamentos jurídicos, para revocar el auto de primera instancia”, puntualizó el Segundo Tribunal.

Esta causa penal guarda relación con supuestas irregularidades en el pliego de cargos por medio del cual quedó establecido el intercambiador de El Tecal, que, de acuerdo con su diseño, se le realizaron adendas que elevó el costo inicial de la obra.

