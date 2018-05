MP apela fianza de excarcelación a favor de Riccardo Francolini Escrito por Redacción. Publicado en Política

A las 8:40 de la mañana de este miércoles, 23 de mayo de 2018, llegó a la Secretaría Judicial del Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal de Panamá, la sustentación de apelación de la Fiscal Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, Leyda Esther Sáenz de Pittí, contra el Auto de Fianza N° 11 de fecha 15 de mayo, que concede fianza de libertad a favor de Riccardo Francolini Arosemena para no ser detenido, sindicado por el delito contra el orden económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, fijándose provisionalmente en cien mil balboas (B/.100,000.00), aunado al impedimento de salida del país.

En su escrito de sustentación, la fiscal refiere su disconformidad con la medida adoptada por la juez de la causa Vilma Urieta, tomando en cuenta que “el imputado a través de GOLDLINE OVERSEAS BUSINESS, S.A., y el abogado VALENTÍN MARTÍNEZ manejaron más de medio millón de dólares sin control alguno, por lo que la Fianza impuesta a él no se compadece con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal, dado la naturaleza del delito, y su situación pecuniaria individual o colectiva, así como las circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés del imputado para ponerse fuera del alcance de las autoridades.”

Sobre las consideraciones de la defensa de que no existe peligro de fuga de su patrocinado, pues mantiene domicilio en Costa del Este, Balmoral, casa N° 8, la fiscal en su escrito de sustentación discrepa con tal consideración, toda vez que al intentar practicar diligencia de allanamiento a la residencia de Riccardo Francolini, al llegar al lugar no se ubicó en su residencia, siendo infructuosos los intentos realizados, informando incluso al personal de la fiscalía que no podían ingresar al Complejo Balmoral, por lo que no fue ubicable en las distintas ocasiones en la residencia precisada.

Por lo anterior, la fiscal Sáenz de Pittí solicita a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que eventualmente conocerá de la apelación, que revoquen la decisión del juzgado Decimocuarto, y en consecuencia, no se conceda la libertad bajo caución del procesado Ricardo Francolini.Esta causa penal, que se encuentra en el juzgado Decimocuarto en trámite para la apelación, guarda relación con posibles conductas ilícitas en las cuentas bancarias de la Casa de Valores Financial Pacific, que posteriormente fueron transferidos a diversas cuentas, entre ellas, a la de inversión JAL OFF SHORE LTD.

