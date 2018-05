Tamburelli: “no es quien la hizo sino quien la pague y supongo que tendré que ser yo” Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburelli admitió que tramito la compra equipo utilizado en el cosejo de Seguridad para escuchas telefónicas.

“Yo lo único que hice fue tramitar la compra de las maquinas pinchadoras. Yo nada más compre la máquina, pero yo no grabe, no me la lleve, no la transporte, pero hay que buscar un culpable” declaró a su llagada al Palacio de Justicia Gil Ponce, de la Corte Suprema de Justicia.

El imputado afirmó que se debe castigar de acuerdo a los procesos legales o penales y no por temas políticos, ser de algún partido, decir algo contra el gobierno de turno o tener un familiar que no es bien visto.

“No buscan quien verdaderamente quien hizo el daño o la lesión patrimonial sino se busca quien la pague y tendré que ser yo, supongo. En ese caso de las maquinas pinchadora me están buscando a mí para que pague los plantos rotos”, detalló

La audiencia preliminar de este caso por la presunta comisión de peculado, tras la pérdida de una máquina pinchadora que se cancelado dos veces el 16 de febrero y el 23 de marzo y tendrá lugar el juzgado séptimo Penal el próximo 25 de mayo de 2018.

Por este caso además de Tamburelli se encuentran imputados: Gustavo Pérez, exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Alejandro Garúz, exsecretario del CSN); y los exmiembros del CSN, Ronny Rodríguez y William Pitti.

