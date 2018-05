Ordenan detención de Riccardo Francolini por caso Financial Pacific Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó ayer la detención provisional del empresario Riccardo Francolini, como parte de la investigación sobre las transferencias de dinero que efectuó la sociedad Jal Offshore Ltd., a través de una cuenta de inversión que tenía en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).La decisión se tomó cuando Francolini acudió voluntariamente a las instalaciones del Ministerio Público (MP) en el Edifcio Avesa, para rendir indagatoria. Luego que concluyó, se ordenó la detención."He dado la cara como siempre y nuevamente, me convierto en víctima de una acción orquestada en contra de Cambio Democrático y los miembros del partido que nos mantenemos leales a Ricardo Martinelli", publicó Francolini en su cuenta de Twitter.Francolini también está siendo investigado por el supuesto delito contra la administración pública relacionado con un millonario préstamo, en el caso de la Caja de Ahorros (CA).RedacciónTwitter: @MetroLibrePTYInstagram: metrolibrepty

