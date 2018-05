El nepotismo gana espacio en la Asamblea y el Gobierno a falta de normas estrictas Escrito por Thaylin Jiménez. Publicado en Política

Los casos de nepotismo en el Gobierno y de diputados en planillas de la Asamblea Nacional (AN), siguen siendo prácticas cuestionadas por la sociedad.El Artículo 41 del Código Uniforme de Ética de los Servidores públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central contempla un espacio para el nepotismo: El servidor público deberá abstenerse de beneficiar con nombramientos en puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

El abogado Ernesto Cedeño afirmó que “el nepotismo no es un delito, pero está sancionado. Según el Código de Ética el ministro no puede contratar personas cercanas, pero eso no quiere decir que un ministro no pueda tener a un familiar trabajando en otro ministerio. Porque así está establecido”.



En el caso de la planilla 080, Cedeño manifestó que “la Asamblea Nacional no tiene esa norma de nepotismo porque dentro de su reglamento interno no lo han establecido”.



La abogada Edna Ramos opinó sobre los casos de nepotismo en el gobierno y la Asamblea: “el problema no es sólo que se viola el artículo 41 del decreto Ejecutivo No.246 de diciembre de 2004, aquí estamos viendo que hay una desviación de fondos, se viola idoneidad de personas para tener determinadas funciones y ganar tanto dinero.



Lo que necesitamos un cambio de raíz a nivel constitucional, eso es urgente para que no siga esto”.



El expresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz coincide con Ramos que se necesitan cambios “con la creación de las planillas 080 y 174, pues la ausencia de regulación permite que el entorno familiar tenga la primera opción de conseguir esas posiciones”.



La Antai dijo que presentará un proyecto de ley para que el nepotismo sea un delito.

Nombramientos a familiares con salarios altos

ML | Uno de los casos de nepotismo más graves que investigó la Antai fue el del exmagistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, quien tuvo a más de 10 familiares nombrados en el TE.



Al principio de gobierno, se conoció que el presidente había designado a funcionarios con los que tiene parentesco con salarios superiores a los 4,000 dólares mensuales.



Instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia, Ampyme, Idiap, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre han sido denunciadas por este tipo de práctica.

