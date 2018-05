Varela: hay que respetar y presidir una elección totalmente democrática en 2019 Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, indicó este lunes 21 de mayo, que hay que respetar y presidir una elección totalmente democrática en 2019.Según el mandatario, cuando él participó en los comicios donde salió victorioso fueron diferentes, por lo para las siguientes votaciones que hay que velar por todas las garantías para los candidatos, donde no se den escuchas telefónicas, no se persiga a los candidatos y no se amenace a los donantes.Además, resaltó la importancia de la libertad de expresión.

