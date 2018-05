“No descarto mi participación en las primarias”, Pérez Balladares Escrito por Mario Lara . Publicado en Política

Cuando Ernesto Pérez Balladares ocupó el ministerio de Hacienda y Tesoro durante el régimen militar tenía solo 29 años de edad. Al llegar a la presidencia, 48. Ahora, con 71, considera que puede ser la persona que le de vuelta al tablero para transformar el país. Su discurso ha evolucionado de tal manera que sus ideas se han convertido en un manual para desmantelar el estado y volverlo a armar.

En este proceso se toma sus riesgos. Cuestiona a la actual dirigencia del PRD, desdeña la conducta del político moderno y reta a quienes reprueban su carrera. La aventura no le ha salido mal. Decenas de empresarios, líderes de la sociedad y parte de la población han escuchado sus propuestas; muchos la compran, no así la cúpula del partido que fundó.

ML. ¿Descarta ir a las primarias presidenciales del PRD?

EPB. “No. Yo no voy a ir a unas primarias si no hay una decisión del Comité Ejecutivo. Solo lo haría por un periodo necesario para llevar adelante las reformas institucionales y esas reformas acabarían con una elección nueva, por lo menos para el presidente de turno. Y yo me comprometo a no participar. Si tuviera que participar lo haría con esa condición”.

ML. Si independientes o figuras de otros partidos políticos lo postulan, ¿aceptaría?

EPB. “No. Si yo acepto una nominación de independientes o de otro partido, que tengo ofertas, ¿qué haría yo? Dividir los votos del PRD ¿Y eso es ganancia de quién? Del gobierno.

ML. ¿Por qué las reuniones y la preocupación las manifiesta ahora y no durante el gobierno de Ricardo Martinelli?

EPB. “No era posible hablar de temas serios. El gobierno de Martinelli era un gobierno de negocios. Dime si no era una obra de negocio la Cinta Costera 3, ¿sabes cuánto costó el kilómetro allí? $200 millones”.

ML. Inseguridad, canasta básica, recesión, transporte, etc. ¿Cuál sería el primer fuego que habría que sofocar?

EPB. “Lo primero es la seguridad. Policía comunitaria, que conozca a los habitantes, que cuando llegue otra persona que la reconozca como desconocida. Tenemos una fuerza pública inmensa y no sé qué es lo que hace”.

ML. ¿Por qué el Ministerio Público no concreta los casos de corrupción?

EPB. “Porque son selectivos. Yo conozco historias, que no puedo mencionar nombres, que han ido personas a hacer delaciones premiadas, que están de moda, y cuando empiezan a hablar, la fiscal dice, espérese un momentito, fulano de tal, mire señor, ese nombre no lo puede mencionar. Vamos a empezar de nuevo. Uno es eso, dos que nuestro sistema permite demasiados recursos”.

Así ve Pérez Balladares las reformas a la Constitución

“Yo descarto totalmente una Constituyente Originaria. Prefiero un mecanismo más guiado, menos abierto y sí, menos democrático. Unas reformas que incluyan la forma de elección de los diputados. Primero, que eliminemos los circuitos electorales. Los diputados deben ser electos provincialmente o nacionalmente. También hay que reducir el número de diputados, dos diputados por provincia y las tres comarcas son seis más”, sugirió el expresidente Ernesto Pérez Balladares.

Perfil del exmandatario de la República

Nació el 29 de junio de 1946 en David, Chiriquí (71 años de edad). Presidente de la República entre 1994 y 1999. Formó parte de la delegación que negoció con el Gobierno de Estados Unidos la restitución del Canal de Panamá y estuvo presente en Washington en la firma del histórico Tratado Torrijos-Carter. Licenciado en Finanzas en la Universidad de Notre Dame. Miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático. Es casado y tiene tres hijos.

