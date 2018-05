Cambio Democrático celebra sus bodas de porcelana Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

La misa para celebrar los 20 años de fundación del Partido Cambio Democrático en la Iglesia Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Juan Díaz conto con la participación de directivos del colectivo políticos entre ellos, su presidente Rómulo Roux.

Actualmente es el segundo partido con mayor cantidad de adherentes 395, 430 miembros llevo a cabo eucaristías en diversas localidades a nivel nacional.

Las actividades incluirán eucarística a nivel nacional. En Chitré el sábado 19 de mayo en la iglesia Catedral San Juan Bautista a las 6:30 p.m. y en Las Tablas, en la Iglesia Santa Librada y la iglesia Catedral San Juan Bautista de Penonomé a las 6:00 p.m. del domingo 20 de mayo.

En Arraiján se han organizado misas a las 9:00 a.m. en la iglesia Nicolás de Bari, Fuente de restauración, Catedral Ven a Jesús; a las 10:00 a.m. en el templo Divino Niño, Guadalupe; a las 11:00 a.m. en San Pancracio y a las 5:00 p.m. en la Iglesia Don Bosco.

En La Chorrera a las 11:00 a.m., parroquia Inmaculada Concepción; Gimnasio de la Escuela Federico Boyd de Capira a las 9:00 a.m. y en San Antonio de Padua en Cabuya de Chame.

En Nuevo Arraiján a las 10:00 a.m. en la Iglesia de Nuevo Guararé.

En la provincia de Chiriquí en la Iglesia Catedral de David, a las 6:00 p.m.; en la parroquia Santa Isabel de Hungría en Bocas del Toro, a las 5:00 p.m.; en la iglesia Catedral Santiago Apóstol de Santiago de Veraguas a las 9:00 a.m. y en la Iglesia San Isidro de Soná en Veraguas a las 9:00 a.m.

La Iglesia Medalla Milagrosa a las 6:00 p.m. en Colón, y la Parroquia San Antonio de Padua en Darién a las 9:00 a.m.

El presidente del partido Rómulo Roúx se referió a la actividad en redes sociales . “Iniciamos el aniversario de los 20 años de Cambio Democrático en misa, agradeciendo a Dios por todas bendiciones y oportunidades de cambiar este país”, detalla.

La elección del candidato presidencial será el domingo 12 de agosto del presente año.

