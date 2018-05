Magistrado Juncá reitera la importancia de la autorregulación en redes Escrito por Redacción. Publicado en Política

“Las redes sociales tendrán un rol fundamental en las elecciones 2019, razón por la cual, el Tribunal Electoral promueve el Pacto Ético Digital como un aporte positivo a la democracia”, indicó el Magistrado Aldredo Juncá.

El magistrado reiteró en el programa radial Voces de Panamá que el Pacto Ético Electoral promueve una autorregulación en las redes sociales”. “Yo jamás voy a ser partidario de una ley que regule las redes sociales porque eso atenta contra la libertad de expresión y los derechos humanos, hay que ser muy cuidadoso con esto, haría más mal que bien”, detalló.



“Los Fake News no sólo se propagan por las redes sociales sino también por WhatsApp, incluso el Tribunal ha sido objeto de esta mala práctica” manifestó.

EL Pacto Ético Digital del es el compromiso que tomamos como usuarios de las redes, de no utilizar campañas sucias como elementos de falso debate; no utilizar bots automatizados para manipular al electorado; y denunciar las noticias falsas para evitar el daño que generan.

El magistrado Juncá busca más firmantes para que las nuevas tecnologías no pueden ganarle al espíritu de democracia. Y es nuestro deber protegerla en estos nuevos espacios digitales.

Imprimir Correo electrónico