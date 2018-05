"Si aquí viene el contralor a auditar mi planilla yo no voy a poner ningún amparo" Alemán Escrito por Redacción. Publicado en Política

El vicepresidente de la República, Álvaro Alemán opinó entorno a la acción de auditoria forense ordenada por la Contraloría a la Asamblea Nacional por la planilla 080 que mantiene a más de 3 mil funcionarios bajo el objeto de “gastos de servicios personales” y el rechazo de ese Órgano del Estado a dicha revisión.

Pese a que no se refirió a la Asamblea como tal, sí subrayó que de ordenarse esta acción en su Órgano, no la objetaría.

"Yo no puedo opinar sobre la Asamblea, yo no sé ellos allá que den a las explicaciones que tengan que darle a la Contraloría; yo sí puedo decirles que si aquí viene el contralor a auditar mi planilla yo no voy a poner ningún amparo ante la corte ni voy a estar viendo cómo rehúyo ante esa auditoria”, dijo.

“Que vengan a auditar, y si resulta que hay funcionarios que están incumpliendo con labor tendremos que tomar los correctivos de rigor, indica en un audio colgado por presidencia en su cuenta de Twitter.

El 16 de mayo, el personal de la auditoría no pudo ingresar a la Asamblea a iniciar la auditoría forense luego de que el equipo lega del legislativo negara recibir la nota de presentación.

"Si el Contralor viene a la @PresidenciaPma a auditar la planilla, yo no voy a anteponer ningún amparo ante la Corte para ver cómo evito esa auditoría", Ministro Álvaro Alemán. pic.twitter.com/EHAt21Kl8f — Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) 17 de mayo de 2018

