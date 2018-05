Roux niega que el CD busque alianzas Escrito por Redacción. Publicado en Política

Rómulo Roux, presidente del partido Cambio Democrático (CD), negó que se esté hablando de alguna alianzas con miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Roux indicó en TVN que miembros del partido CD sostiene diálogos con el PRD, pero únicamente para la presidencia de la Asamblea Nacional. "Nosotros no estamos hablando de alianzas para 2019, nosotros vamos a la presidencia de la República a la cabeza de cualquier nómina", dijo.

El presiente del partido señaló están concentrados en el fortalecimiento del partido y en las próximas elecciones internas , las cuales se realizarán el próximo 12 de agosto, donde se eligirá al candidato para la Presidencia de la República y el 30 de septiembre serán las elecciones para elegir diputados, alcaldes y representantes.

En cuanto al llamado de una Constituyente en el país, manifestó que sí debe haber un diálogo. "No podemos seguir viviendo donde no hay independencia de los Órganos del Estado, en donde el presidente y el Ejecutivo tienen demasiado poder', manifestó . Lo que se está planteando ahora mismo es la elección de los Constituyentes, pero no hemos hablado del fondo que es la reforma, puntualizó

