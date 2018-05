Extrabajadores del CD acuden al Mitradel por supuesto despido injustificado Escrito por Redacción. Publicado en Política

Extrabajadores de Cambio Democrático, destituidos por Rómulo Roux, solicitaron este viernes 11 de mayo al Mitradel celeridad en los procesos por despido injustificado presentados ante las Juntas de Conciliación y las reclamaciones pertinentes en cuanto al no pago de derechos irrenunciables como lo son: vacaciones, XIII mes, Prima de Antigüedad e indemnización correspondiente.Martín González, abogado de los ex trabajadores denunció la no retención de las erogaciones de la cuota obrero patronal, privando a los trabajadores de su seguridad social, incurriendo en una actitud delictiva por la no retención de las cuotas obrero patronal, tipificada en el Código Penal, establecido en la Ley 51 de diciembre de 2005.“Es Penoso que un partido que aspira al poder político y dirigir las riendas del país está violentado la ley y una institución tan querida que necesita los recursos”, indicó en abogado, al tiempo que afirmó que no existen fueros ni privilegios y esperan el pago de las prestaciones.Alfonso Rosas, secretario General del Ministerio de Trabajo sostuvo que "nadie está por encima de la ley, aún los poderosos o políticos no importa si es un candidato presidencial, tiene que respetar los derechos de los trabajadores; atenderemos lo que en ley le corresponda para garantizar su protección y sus derechos".Más de 35 trabajadores fueron cesados de sus funciones, sin derecho a nada, incluyendo personas con fuero electoral, colaboradores con hijos discapacitados y con padecimientos de salud. En el MITRADEL hay presentadas más de 25 demandas contra el partido Cambio Democrático.Otras acciones adicionales interpondrán los ex trabajadores para garantizar el pago de sus prestaciones y el pago de sus cuotas obrero patronales a la cual tienen derecho.

Imprimir Correo electrónico