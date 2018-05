Oposición: “Persecución política inicia por la no ratificación de magistradas de la CSJ” Escrito por Yuliza Serracín. Publicado en Política

Tras una reunión sostenida este jueves entre las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, aseguró en conferencia de prensa que la oposición está siendo objeto de una persecución política por parte del Ejecutivo, luego de la no ratificación de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, Ábrego aseguró que la situación no es más que una presión política en el último año de gobierno para retomar el control de la Asamblea Nacional (AN).



Además, en relación con la planilla 080, la diputada agregó que todas las planillas que tiene la AN, también las tienen todas las instituciones del Estado. “El mismo formato que utiliza la AN lo utilizan todas las instituciones del Estado”, enfatizó.



De manera enérgica, Ábrego insistió en que “todas las planillas de la AN fueron aprobadas por el Ministerio de Economías y Finanzas (Mef) y refrendadas por la Contraloría General de la República. “Qué raro, que en este periodo, a partir de enero de 2018 en adelante es que la Contraloría se pronuncia con estos temas de manera, a mi parecer, ilegal”, cuestionó.



Para Ábrego, si se sanciona a la AN por el tema de las planillas, se debe sancionar a todas las instituciones del Estado por igual.



Intromisión

Los diputados opositores indicaron que acordaron:

• Denunciar la intromisión del Ejecutivo en el Órgano Legislativo.

• Exigir al Órgano Ejecutivo deponer sus intenciones de querer controlar la nueva Junta Directiva el 1 de julio.

• Seguir firmes, a pesar de los ataques directos e indirectos contra la AN.



Constituyente

Sobre la propuesta anunciada por el Ejecutivo de una nueva constituyente, tanto el PRD como CD indicaron que darán seguimiento y se mantendrán vigilantes del consenso que genere la misma en el periodo de consultas y adoptará una posición luego del 1 de julio de 2018, cuando se dirija la nueva Junta Directiva de la AN.

Yuliza Serracín

Twitter: @yuliserracin

Instagram: @yuliserracin

