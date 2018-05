Dos periodos de la AN para reformas constitucionales Escrito por Yalena Ortiz. Publicado en Política

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Gabriel Barletta, reiteró el interés del gremio en que los cambios a la Constitución de la República se realicen con la intervención de dos asambleas que debatan las reformas durante los periodos ordinarios.

“Históricamente la Cámara ha preferido tratar los cambios a la Constitución a través de dos Asambleas Legislativas, la que toma poseción el 1 de julio de 2018 y la que entraría a partir del 1 de julio de 2019, a hacer las reformas constitucionales”, dijo el gremialista.



Las declaraciones surgieron luego de una reunión que sostuvo con el ministro Álvaro Alemán y el viceministro Salvador Sánchez, en la sede de la CCIAP.



“Hay una presión ciudadana de hacer cambios a la Constitución. La Asamblea está en sus peores momentos en cuanto a imagen, sin embargo pensamos que es mejor ir con dos constituyentes que darle una papeleta en blanco a 60 constitucionales que no conocemos”, sostuvo el empresario.



“Sabemos la Constitución que tenemos, pero no sabemos con qué saldría a través de ese método”, agregó Barletta.



Los empresarios aclararon que están dispuestos a conversar con el Ejecutivo para el intercambio de ideas y para ello se reunirán con sus agremiados con el fin de establecer propuestas.



“Sentimos que en el tema de la constituyente no hay un momento indicado para hacerlo, preferimos enfocar nuestros esfuerzos en las reformas a través de la Asamblea, sin embargo estamos abiertos a conversar con el Ejecutivo. Vemos los riegos que puede significar, incertidumbre económica como social”, enfatizó.



Esta fue la segunda reunión que organiza el Ejecutivo durante el periodo de consultas.





