¿Es posible cerrar la Asamblea Nacional? Escrito por Gina Arias. Publicado en Política

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Tras los escándalos de supuesta corrupción y las planillas millonarias en el Órgano Legislativo, diversas figuras exigen su clausura.Según el analista político, Edwin Cabrera, con los problemas que ya afronta la Asamblea Nacional (AN), “no se puede reenfocar, sin cerrarla”. “No es promover un golpe de Estado, es para poner orden”, agregó Cabrera.El dirigente sindical, Genaro López, indicó que no solamente se debe cerrar y reformar la asamblea de diputados, sino “también los otros órganos que están fuertemente cuestionados”.El exgeneral Rubén Darío Paredes sugirió “suspender la Asamblea hasta que se revise o produzca una nueva Constitución”, sin embargo explicó que con el llamado buscaba generar un clima de reflexión.Según el abogado, Ernesto Cedeño, “desde la Constitución no se puede cerrar la AN porque es un Órgano independiente. Un dictador puede clausurar el parlamento, pero constitucionalmente eso está totalmente fuera de norma”.GINA ARIAS RIVERAInstagram: riverarias92Twitter: @riverarias92

Imprimir Correo electrónico