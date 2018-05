Expresidentes hablan sobre la planilla 080 Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Política

Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, expresidentes de la República, expresaron sus opiniones sobre la polémica planilla 080 que manejan los diputados de la Asamblea Nacional.

“No culpo a ninguno de los partidos por su actuación personal, yo culpo a la institución y lo que se ha creado en su entorno, que produce ese tipo de actuaciones”, fue el comentario de Pérez Balladares. Además, explicó que los diputados buscan la forma de resarcir sus gastos de campaña, aunque aclaró que con ello no los está justificando.



“Un diputado tiene un sueldo mensual de $7 mil, por 60 meses de gestión, que da un total de $420 mil, pero el costo de una candidatura para diputado es de medio millón”, detalló el exmandatario.



Por su parte, Moscoso, quien gobernó el país entre los años 1999 y 2004, afirmó que hay que “quitar” las planillas de los diputados, y en su lugar darles más ayuda a los representantes de corregimiento. “En nuestro gobierno se eliminaron porque cuando vimos esos desastre en planilla de la Asamblea, dije esto hay que quitarlo”, manifestó ayer.



“No creo en el clientelismo político. Es una aberración y un insulto al pueblo. Hay que tener sentimientos como los tenía el doctor Arnulfo Arias, de querer ayudar, aunque no recibamos algo, sin importar lo que tengamos que hacer”, concluyó Moscoso.



Reinelda C. Álvarez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez

Imprimir Correo electrónico