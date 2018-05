Funcionarios con aspiraciones en la mira Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Política

Las aspiraciones de algunos funcionarios públicos designados para una candidatura a un puesto de elección popular estarán en la mira de las autoridades del Tribunal Electoral (TE), aseguró Osman Valdés, director de Organización Electoral del TE.

Valdés explicó que a pesar que la norma establece un término de 6 meses antes de las elecciones generales para que dejen el cargo, “si participan en un proceso de primarias deberán separarse del cargo antes de esta postulación”.



Queda claro que los ministros Mario Etchelecu, Alcibiades Vásquez, Luis Ernesto Carles, además de los directores Yesenia Rodríguez, del Ifarhu; Carlos González, de Anati; Gerardo Varela, de la Autoridad Marítima; junto al Secretario de Metas Jorge González; Carlos Monterrey, director administrativo de la Autoridad de Aseo; Guillermo Bermúdez, Secretario General del Municipio Panamá y Rubén Chávez, subdirector de la ATTT, deberán renunciar a sus cargos una vez inicie el proceso de primarias del partido Panameñista. Las elecciones internas del dicho colectivo están programadas para realizarse el 28 de octubre del presente año, pero las postulaciones inician en el mes de agosto.



El presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció que se realizarán cambios en el gabinete, sin dar nombre, porque muchos les han manifestado las pretensiones de participar en las próximas elecciones generales del 5 de mayo de 2019. Según el calendario electoral, los partidos tienen hasta el 20 de mayo del presente año para definir la fecha en la que realizarán las elecciones primarias, si así lo deciden, para los cargos de alcalde, diputado y representante de corregimiento. Para la presidencia las primarias son obligatorias.

“Me iré de licencia para ser más transparente”, Blandón

ML | El alcalde capitalino, José Isabel Blandón, informó sobre la licencia que se tomará, ya que tiene aspiraciones para correr en las primarias del Partido Panameñista.



“Por una cuestión de transparencia yo me voy a separar del cargo. Raisa Banfield, actual vicealcaldesa, me reemplazará”, dijo. Hasta el momento, el alcalde capitalino no ha definido si buscará la reelección en el Municipio de Panamá o si correrá como candidato a presidente del país.

Más de 200 personas aspiran a un cargo político como independientes

Un total de 228 personas han tramitado sus aspiraciones para ocupar el cargo de representante de corregimiento, diputado, alcalde y presidente del país por la libre postulación en las Elecciones de 2019.

Tendrán hasta el 31 de diciembre del presente año para dar a conocer ante el Tribunal Electoral (TE) sus pretensiones e iniciar con la recolección de firmas. Los libros con las firmas tendrán fecha límite de entrega para el 5 de enero de 2019; luego serán depurados y validados por el TE.

Para confirmar la candidatura por la libre postulación entre los cargos de alcalde, diputado o representante, deberán recoger el 2% de firmas como mínimo del total de quienes votaron en las últimas elecciones en los distritos, circuitos y corregimientos participantes, respectivamente. Para presidente deberán recolectar al menos 18,700 firmas.

Reinelda C. Álvarez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez





“Me iré de licencia para ser más transparente”, Blandón

ML | El alcalde capitalino, José Isabel Blandón, informó sobre la licencia que se tomará, ya que tiene aspiraciones para correr en las primarias del Partido Panameñista. “Por una cuestión de transparencia yo me voy a separar del cargo. Raisa Banfield, actual vicealcaldesa, me reemplazará”, dijo. Hasta el momento, el alcalde capitalino no ha definido si buscará la reelección en el Municipio de Panamá o si correrá como candidato a presidente del país.

Imprimir Correo electrónico