Antai analiza sancionar a presidenta de la Asamblea Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

La directora general Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Anati) Angélica Maytín anuncio que se encuentra evaluando si sanciona a la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional (AN) Yanibel Ábrego por no remitir a esa entidad la información completa de la planilla 080 de contratos del personal de los diputados.

“Ella (Yanibel Ábrego) sabe de esa sanción, reiteramos que esa información está incompleta, la sanción la vamos a utilizar a quien sea que se niegue a dar información, mientras se reforma la ley”, señaló.

La funcionaria adelantó que además de dichas sanciones evalúan llegar hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar un hábeas data porque la información divulgada en la página web de la Asamblea está incompleta, ya que faltan datos como el estatus de los 3 mil 221 funcionarios que aparecen en el documento como promotores deportivos y comunales, la cual fue solicitada.

“Estamos a la espera de que la presidenta de la Asamblea responda la solicitud de información que hicimos, nunca entregó la información desglosada de los diputados como la pedimos, con el estatus de los funcionarios y también el tema de la vigencia, esa planilla que publicaron no se sabe a qué mes y qué año pertenece”, manifestó.

Llamado al MEF

La zarina anticorrupción informó que convocará una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para confirmar si fue esa institución la que estableció los términos de promotores deportivos y comunales, luego de las declaraciones del diputado oficialista, José Luis “Popi” Varela dijo que los términos de promotores deportivos y culturales fueron una solicitud del MEF.

En cuanto a las afirmaciones del diputado quien aseguró que la planilla 172 destinada a contratos por servicios profesionales es más grande que la polémica planilla 080, dijo que solicitará información de la planilla 172.

Maytín reiteró que es importante que todas las instituciones mantengan actualizada sus planillas en la página web. Detalló que a su llegada a esa institución solo dos instituciones cumplían con la ley 6 de transparencia, hoy día 66 de 112 instituciones cumplen con la publicación de datos.

Explicó que la ley 6 no contempla sanciones para las instituciones que no cumplen con la publicación de información, sin embargo, la Antai tiene la facultad de sancionar por falta de información solicitada con multas hasta la mitad del salario del funcionario. El artículo 20 establece la sanción de dos veces su salario para quien no suministre la información requerida.

La auditoría a la planilla 080 por parte de la Contraloría inició luego de que la cuantía de la misma fue elevada de 4.000 a 30.000 dólares mensuales por diputado en 2014, a principio de la actual administración.

Imprimir Correo electrónico