Diputado de León presenta propuesta para reforzar investigaciones científicas

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional prohijó una propuesta que garantizará un presupuesto anual mínimo de 5 millones de balboas y autonomía al Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP), la cual fue presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rubén De León, a fin de desarrollar todo el potencial científico y la formación de recurso humano de esta institución.Al sustentar el anteproyecto de Ley “Que reconoce el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología y establece aportes del Estado”, el diputado De León destacó que a pesar de los grandes avances en materia de investigación científica y sus significativos aportes a la sociedad panameña, la entidad adolece de un adecuado presupuesto.“A pesar de lo anterior, y luego de haber logrado credibilidad y relevancia dentro de la sociedad científica y tecnológica panameña, INDICASAT AIP no ha podido desarrollar todo su potencial científico y de formación de recurso humano, debido a la falta de recursos y autonomía en la planificación y gestión de sus finanzas”, precisó el diputado veragüense.Consideró que es tiempo que el Instituto continúe como una asociación de interés público, “pero con carácter autónomo”, que pueda manejar su presupuesto y patrimonio propio, así como su organización interna.El diputado de Santiago de Veraguas destacó que luego de visitar las instalaciones del INDICASAT AIP, adquirió el compromiso de que este entidad tenga más autonomía, y ha propuesto elevar su estatus mediante una ley, “que lo reconoce, mantiene su calidad de Asociación de Interés Público, pero otorgándole mayor autonomía y la capacidad de recibir asignaciones directas dentro del presupuesto del Estado”.La propuesta destaca en su artículo 8 que El Estado destinará anualmente un aporte para INDICASAT AIP que no será inferior a los cinco millones de balboas y que será gestionado directamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas.El Instituto rendirá informes financieros sobre el uso de estos recursos a la institución pública que ostente su representación legal. INDICASAT AIP tendrá independencia en el ejercicio de sus funciones y estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría, “lo cual no implica injerencia en sus funciones administrativas ni fiscalización en los fondos que reciba u obtenga y que no sean provistos por el Estado”.

