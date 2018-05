Diputado Varela revela que planilla por servicios profesionales supera la 080 Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El diputado panameñista José Luis “Popi” Varela dijo que la planilla 172 destinada a contratos por servicios profesionales es más grande que la recién publicada planilla 080, advirtiendo que cada diputado puede tener entre 60 y 70 personas contratadas.

“La planilla 080 es más transparente y se creó para que los diputados tuvieran su personal de confianza. La planilla 172 tiene muchas dificultades porque las personas cobra retroactivo cuatro meses después, y en ese sentido era imposible darles funciones, sin embargo a través de la planilla 080 cobran los 15 y 30 de cada mes y se hace más fácil delegar”, expresó en declaraciones a Telemetro.

Para el diputado oficialista la planilla 080 busca disminuir la cantidad de contratos de seis meses y hacer más transparente la gestión al publicarse en el sitio de la Asamblea, el problema está en que algunos colegas no disminuyen los servicios profesionales.

“La planilla 172 es más grande que la 080, viene desde 1994 (Pérez Balladares) aunque tengo que admitir que la cifra era menor: el diputado gobierno tenía 21 mil 500 dólares y el oposición 15,000 dólares en la 172 más las 4 mil de la 080, actualmente las dos pueden entre 50 y 70 mil dólares por cada diputado”, detalló.

La Asamblea publicó la planilla 080 en la que se contabilizaron tres mil 221 personas , de las cuales dos mil 703 personas son promotores deportivos y 518 son promotores comunales.

“Yo pienso que eso hay que cambiarlo pero mientras el diputado sea elegido por un circuito electoral pequeño va haber clientelismo por eso el tema constitucional es importante para cambiar la Asamblea porque el país no soporta el mismo estatus quo tanto en el legislativo como en el Ejecutivo.

Al respecto de la constituyente aclaró que “no es Patrio o Muerte.

“Un cambio constitucional no puede estar hecho con base a una imposición. Si los partidos políticos no aprueban no va. El partido tiene el compromiso de que si el próximo Presidente llama a una constituyente paralela la vamos a apoyar”.

La auditoría a esta planilla por parte de la Contraloría General de la República surgió luego de que la cuantía de la denominada "Planilla 080" fue elevada de 4.000 a 30.000 dólares mensuales por diputado en 2014, a principio de la actual administración.

