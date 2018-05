Este 5 de mayo el Tribunal Electoral expedirá el decreto de convocatoria a las Elecciones Generales Escrito por Redacción. Publicado en Política

Este 4 de mayo se dio a conocer el Decreto 12 de 21 de marzo que adopta el calendario electoral y reglamenta las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019.

Este 5 de mayo el Tribunal Electoral expedirá el decreto de convocatoria a las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019, en acto formal en su salón de eventos.

De igual manera, se dará a conocer el total del financiamiento público a los partidos políticos individualmente y de manera global a los candidatos por libre postulación.

Cierre del Registro Electoral para los partidos políticos Último día para la inscripción de adherentes en partidos políticos y que aparecerán en el respectivo padrón electoral para las elecciones primarias.

Sin embargo, la residencia de cada adherente será la que tenían al 30 de abril, que es la fecha de cierre del registro electoral.

Del 6 al 20 de mayo los partidos políticos deben comunicar la fecha en que celebrarán sus elecciones primarias para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular, y qué organismo del partido, de acuerdo con sus Estatutos, elegirá, a los que no irán a primarias; aclarando si hará una sola primaria para todos los cargos, o una presidencial primero, y luego otra para los demás cargos que hayan decidido llevar a primarias.

A más tardar tres meses antes de la fecha de cada evento interno partidario para escoger a sus candidatos, los partidos políticos deberán comunicar al Tribunal Electoral los cargos específicos que serán elegidos.

Las fechas de las primarias serán, preferentemente, entre el domingo 12 de agosto y el domingo 7 de octubre de 2018.

Las fechas para celebrar los otros eventos para escoger candidatos deberán ser entre el domingo 19 de agosto y el viernes 30 de noviembre de 2018.

Las capacitaciones sobre impugnaciones al padrón electoral preliminar Periodo en el cual el Tribunal Electoral, en coordinación con los interesados (aspirantes a cargos por partidos, precandidatos por libre postulación y partidos), ofrecerá las capacitaciones para la presentación de impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar.

El 15 de mayo se dará la publicación del Padrón Electoral Preliminar en el Boletín Electoral y su distribución.

Es el último día para la publicación del Padrón Electoral Preliminar fotográfico en el Boletín Electoral y entrega de una copia en medio digital a los partidos políticos



El Padrón Electoral Preliminar estará desglosado por circunscripción (provincia, comarca, circuito, distrito y corregimiento) y por centro de votación. La información del número de mesa se establecerá en el Padrón Electoral Final.

Los precandidatos por libre postulación tendrán derecho a una copia del Padrón Electoral Preliminar de su circunscripción. En esta fecha se establecerá en la página web del Tribunal Electoral un sistema de consulta al Padrón Preliminar, por número de cédula, incluyendo el correspondiente al RERE.

Divulgación de los electores excluidos de conformidad con el artículo 22 del Código Electoral De igual manera, a partir de este día se publicará en la página web del Tribunal Electoral la lista de los electores que han sido excluidos del Padrón Electoral Preliminar por no haber ejercido el derecho al sufragio en tres elecciones generales consecutivas y que en ese periodo, no hayan hecho ningún trámite ante las dependencias del Tribunal Electoral, de conformidad con el artículo 22 del Código Electoral.

Los electores así excluidos tendrán hasta el 15 de octubre de 2018 para solicitar su reinscripción al Padrón, a efecto de que puedan ejercer el sufragio en las elecciones del 5 de mayo de 2019.



El miércoles 16 de mayo es la fecha de publicación de los topes definitivos de ingresos y gastos del financiamiento privado Día en que el Tribunal Electoral publicará, mediante Decreto, los topes definitivos de ingresos y gastos del financiamiento privado aplicables al proceso electoral 2019 para los cargos de alcalde, representante de corregimiento y concejal.

Del 16 de mayo al 15 de junio es el período de impugnaciones y reclamaciones al Padrón Electoral Preliminar Periodo para impugnar el Padrón Electoral Preliminar con el fin de anular:

1. Los cambios de residencia hechos por electores hacia un corregimiento donde no residen.

2. Las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen.

3. Las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos.

4. Las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial.

5. Las inclusiones de ciudadanos que tengan suspendida su inscripción de nacimiento.

6. La inclusión de ciudadanos que han renunciado expresamente a la nacionalidad panameña o tácitamente al haber adquirido otra nacionalidad a la que no tenían derecho a reclamar por nacimiento, siempre que conste en la Dirección Nacional de Registro Civil, la correspondiente anotación, como marginal en la inscripción de nacimiento de la persona.

7. La inclusión de ciudadanos que han entrado al servicio de un Estado enemigo. En este mismo periodo podrán reclamar contra dicho Padrón ante la Dirección Nacional de Organización Electoral:

1. Los ciudadanos que hayan obtenido su cédula de identidad personal o tramitado su inclusión o cambio de residencia hasta el 30 de abril de 2018 y que no hayan aparecido o aparezcan incorrectamente.

2. Los ciudadanos que hayan sido excluidos por no gozar de sus derechos ciudadanos, pero cuya sanción se hubiera cumplido.

3. Los ciudadanos que hayan solicitado su inclusión en el RERE hasta el 30 de abril de 2018 y que no hayan aparecido o aparezcan incorrectamente.

4. Los ciudadanos que hayan sido reubicados como producto de la creación de nuevos corregimientos.

El Tribunal Electoral podrá corregir de oficio los errores u omisiones que detecte. Las impugnaciones y reclamos se tramitarán de conformidad con las normas establecidas en el Código Electoral y en el presente Decreto.

Las impugnaciones solo podrán presentarse por conducto de abogado, pero los reclamos podrán hacerse directamente por el ciudadano afectado.

Boletín del Tribunal Electoral, jueves 22 de marzo de 2018

Los panameños residentes en el exterior podrán hacer su reclamación por Internet al Departamento de Registro Electoral, preferentemente al siguiente correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Dirección Nacional de Organización Electoral mantendrá siempre disponible para los interesados la información sobre los reclamos hechos desde el exterior. Quedan habilitados los días inhábiles comprendidos en este periodo para la presentación, tramitación y notificación de las impugnaciones y reclamaciones aquí contempladas.

El 20 de mayo es el último día para que los partidos políticos comuniquen al Tribunal Electoral la fecha de sus elecciones primarias para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular

El 15 de junio es el día para presentar impugnaciones y reclamaciones al Padrón Electoral Preliminar.

