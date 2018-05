Delegación china se reúne con miembros del partido Cambio Democrático Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

La Secretaría de Profesionales El Partido Cambio Democrático (CD) mantuvieron un encuentro con representantes de Política Exterior y miembros del “Think Tank” de la República Popular de China (RPCH), a través de la Embajada de China en Panamá, con el interés de fortalecer cooperación internacional y el intercambio de experiencia con partidos políticos en el país.

A través de sus redes sociales el Partido Cambio Democrático (CD) explicó aspectos de la reunión que tuvo lugar hoy, 3 de mayo de 2018.

“La delegación china destacó la gran importancia de Panamá en el proyecto de la “Ruta de la Seda”, por ser el centro logístico del Hemisferio Occidental. También, resaltaron que el Istmo es vital en el comercio internacional y clave para enfrentar los desafíos de la anti globalización, como lo mencionó en su momento Qiu Yuanping, Director de Relaciones de Ultramar del Consejo de Estado de China, al visitar el país en febrero pasado. De igual manera, los representantes de la misión china resaltaron la contribución de esta comunidad asiática en Panamá, como la construcción de ferrocarril en el Siglo XIX y posteriormente, el Canal Interoceánico en el Siglo XX. Por ello, la Ampliación de la Vía Acuática panameña es fundamental en el comercio bilateral de ambas naciones”.

La Delegación de Expertos de Política Exterior de China estuvo conformada por Lin Hongyu, Decano del College of Internacional Relations de la Universidad de Huaquiao; Xing Liju, profesor del Institute of International Studies de la Universidad de Fudan; Huan Rihan, profesor y vicedecano del College of International Relations de la Universidad de Huaquiao y li Ha, Tercer Secretario del Departamento de Planeamiento Político del Ministerio de Relaciones Exteriores dela República Popular de China (RPCH).

En representación del Partido Cambio Democrático participaron Abraham Martínez, ex diputado de la República de Panamá; Abraham Carrasquilla, en representación de la Junta Directiva Nacional de CD; Raúl Andrade de la Secretaría de Profesionales CD; Alejandro Abood, Silvano Vergara, Abraham Martínez Flores y Marcos Vallarino.

Raúl Andrade, Secretario de los Profesionales CD, agradeció la participación de la Delegación China en este encuentro, “el cual busca profundizar la estrecha relación entre expertos de diferentes ramas laborales y académicas, de los dos países”, expresó el colectivo.

