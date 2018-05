Presidente Varela anuncia cambio de varios ministros en su Gabinete Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

Como lo establece el Código Electoral los precanditados y candidatos a cargos de elección popular no pueden participar en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con fondos públicos por lo que el presidente Juan Carlos Varela, anunció que hará varios cambios a su Gabinete.

“Parece que la ley dice que un año y el año empieza este sábado. Aquellos que abiertamente expresen una candidatura son los que se ven limitados; los que no han dicho que van a correr o no tiene partido político no se le puede limitar”, expresó el mandatario durante la apertura de la Feria Edúcate.

A juicio el Presidente Varela existen varios ministros con interés en participar en los comicios electorales de 2019.

“Hasta este momento ninguno lo ha oficializado, pero sin duda alguna que va haber cambios en el Gabinete porque algunos ministros van a pasar a la parte política, y siento que más de uno”.

El Presidente evitó adelantar nombres.

De acuerdo con el Decreto 10 de 9 de febrero de 2018, que reglamenta el artículo 243 del Código Electoral establece que la convocatoria a las elecciones generales se hace con un año de anticipación, es decir en el mes de mayo del año anterior al de las elecciones.

