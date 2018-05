Polémica por publicación de gastos de contratación de los diputados Escrito por EFE. Publicado en Política

EFE | La publicación en Panamá de los gastos relativos a la contratación de personal de los diputados ha generado una gran polémica en el país y ha puesto de nuevo al Parlamento panameño en el punto de mira por su supuesta falta de transparencia.

La Asamblea Nacional divulgó el pasado 26 de abril detalles sobre la denominada "Planilla 080", una partida mensual de la que disponen los diputados para contratar a su personal de confianza y que fue elevada de 4.000 a 30.000 dólares por cada legislador en 2014, al poco de iniciar la actual administración del presidente Juan Carlos Varela.



La directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, denunció que los datos divulgados por la Asamblea son "insuficientes" porque no incluyen la fecha en que esas personas fueron contratadas y porque tampoco especifican ni el tipo de contrato que suscribieron (por obra, temporal o indefinido) ni a que diputado sirvieron.



"Luego de revisar la planilla que publicaron en la @asambleapa observamos que no tiene fecha, ni el estatus de los servidores públicos que allí aparecen. La Antai solicitó copia autenticada de dicha planilla, y el plazo para recibir esa información vence hoy a las 4:00 pm", indicó este lunes en su cuenta de Twitter la conocida como "zarina anticorrupción".



La información, disponible en la página web del Parlamento, está distribuida en un total de 248 páginas y recoge los nombres, los salarios, los cargos y las células de más de 3.000 personas contratas supuestamente por los 71 diputados panameños.



La gran mayoría de las personas que aparecen en la lista fueron contratadas en calidad de "promotores deportivos", mientras que el resto lo hicieron como "promotores comunal".



Telemetro Reporta recogió ayer lunes el testimonio de Cecilia de Chacón, una ciudadana panameña que consta en la planilla como promotora comunal del diputado opositor Mario Miller (del partido Cambio Democrático) y que declaró no haber cobrado nunca los 1.000 dólares que aparecen junto a su nombre.



"Todos los días yo me levanto, hago desayuno, hago tamales, tortillas y mi esposo lo vende... Qué sabía yo que cobro mil dólares por mes", indicó Chacón.



El catedrático y aspirante presidencial Ernesto Cedeño, una de las voces más críticas contra las presuntas irregularidades de la Asamblea, explicó por su parte en declaraciones a Efe que la figura del promotor es "inconstitucional" porque el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y los Gobiernos locales son las únicas instituciones que pueden hacer promoción con dinero público.



Cedeño añadió que le solicitó a la Contraloría General que no refrende esos contratos y que para ello se base en un fallo de marzo de 2017 del Supremo que establece que "dentro de las actividades del diputado no está hacer promociones deportivas, culturales o comunitarias con personal pagado por el Estado".



"Primero fueron las partidas circuitales, luego los fondos y donaciones y ahora la planilla 080, que siempre ha existido pero antes era de 4.000 dólares al mes y la usaban los diputados para contratar a conductores y asistentes. Tiene que volver a esa cantidad para no fomentar la corrupción ni el nepotismo", indicó el catedrático.



En ese sentido, también se manifestó Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la asociación que representa en Panamá a la ONG alemana Transparencia Internacional, quien calificó la actitud del Legislativo de "oprobio".



"La asamblea está manejando fondos que no les tocan de manera discrecional, lo están haciendo con opacidad y están entregando información incompleta. Es una vergüenza", denunció De Obaldía.

