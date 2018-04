Declaran extinguida pena principal de prisión impuesta al exdirector de la CSS Escrito por Redacción. Publicado en Política

Mediante auto N°.3237, el juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Roberto Sánchez, declaró extinguida la pena principal de 18 meses de prisión impuesta contra del exdirector de la Caja de Seguro Social, René Esteban Luciani Lasso, como autor del delito contra la salud pública, por el envenenamiento masivo de dietilenglicol.Lo anterior se da luego que el pasado 16 de abril, el tribunal de Cumplimiento impuso como fecha de fin de pena este 30 de abril de 2018, tras haberle realizado el cómputo matemático de la pena que se hizo, en donde incluyó el reconocimiento de la medida cautelar de impedimento de salida del país impuesta al sancionado René Luciani (393 días), así como el trabajo intramuro que realizó en el centro penal (9 días), y 4 días que mantuvo detenido durante el curso de la investigación, además de los días que el mismo se ha mantenido recluido en el centro Penitenciario El Renacer.Una vez cumplida la pena principal, el juez de Cumplimiento declaró por iniciada la pena accesoria impuesta de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 18 meses, el cual empezará a regir a partir del día de 1 de mayo, hasta el 1 de noviembre de 2019.Previo a esta decisión, el juez de Cumplimiento Roberto Sánchez, luego de escuchar la petición formulada por el defensor particular Carlos Carrillo Gomila, y al no contar con objeciones por parte de la Fiscal Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio, Roxana Hernández; y del representante de la querella, Carlos Lee Vásquez; concluyó en dar por extinguida la pena principal en contra exdirector de la CSS, René Luciani.En el acto de audiencia, se dio a conocer oficio remitido por el Sistema Penitenciario, donde pone en conocimiento que el sentenciado no mantiene otra causa pendiente.Ante la decisión impartida por el juzgado de Cumplimiento, la fiscalía solicitó remitir los oficios pertinentes a la Contraloría General de la República, a fin que, se de cumplimiento a la pena accesoria impuesta al prenombrado.Al sancionado René Luciano, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le revocó la absolución que en primera instancia le dio el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y en su lugar se le condenó a la pena de 18 meses de prisión, pena que fue rebajada a 16 meses de prisión por una juez de Cumplimiento, al reconocerle los reporte de medida cautelar, decisión ésta que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Imprimir Correo electrónico