Defensa de Virzi espera que aportes desvinculen a su cliente de FP

Este 30 de abril el exvicepresidente de la República, Felipe Pipo Virzi, acudió al edificio Avesa, para rendir indagatoria ante la Fiscalía Séptima Anticorrupción por una denuncia relacionada al caso Financial Pacific.

El abogado Alfredo Vallarino, defensa de Virzi indicó que su cliente no tiene relación con la casa de valores, si no que era socio de un tercero, por lo que no les corresponde lo que haya ocurrido en FP.

Agregó que la fiscalía tiene que culminar la investigación, luego de lo que esperaran una opinión en derecho.

“Nosotros esperamos que con lo que hemos aportado y lo que estaremos aportando, esperemos se dé la desvinculación del señor Virzi”, indicó el abogado y agreg´ que espera la fiscalía indique lo que es razonable.

Se investiga el depósito de $1.5 millones, tras una denuncia de la Superintendencia de Valores por la cuenta Jal Offshore.

Información: Onassis González

Redacción: Darys Araúz Somoza

