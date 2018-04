Maytín buscará que el nepotismo sea considerado delito y no una falta Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información (Antai), Angélica Maytín, manifestó este lunes que presentará un proyecto para que los actos de nepotismo sean considerados un delito en Panamá, al igual que en países como Francia.

Maytín detalló en TVN que de esa manera no habría casos de nepotismo argumentando equivocaciones en el nombramiento de parientes en la planilla estatal, que luego son despedidos sin sanciones impuestas.



Por otra parte, la directora de Antai se refirió al tema de la planilla 080 de la Asamblea Nacional, indicando que tienen que aparecer fechas, porque la información divulgada por el Legislativo no tiene vigencia, por lo tanto puede ser de años anteriores.



De igual manera, indicó que no aparecen los estatus para saber quiénes tan nombrados de manera permanente, eventual o por contrato, ni está claro quienes trabajan para qué diputado.

Imprimir Correo electrónico