Continúa indagatoria dentro del caso Financial Pacific Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El exvicepresidente de la República de Panamá, Felipe “Pipo” Virzi, llegó la mañana de este lunes al edificio Avesa, en la Vía España, para rendir indagatoria dentro del caso de la casa de valores Financial Pacific.Alfredo Vallarino, abogado de Virzi, resaltó que su cliente está yendo de manera voluntaria a rendir declaraciones por supuesto blanqueo de capitales, delito que según él, no ha cometido."Lo que Financial Pacific o Jal offshore haya hecho, bueno o malo, no nos corresponde a nosotros hacer esa valoración, lo que ellos hayan hecho no tiene nada que ver con el cheque emitido por el señor Virizi", aseguró Vallarino.También señaló que su cliente es objeto de un doble juzgamiento a través de una misma cuenta para varios señalamientos.El abogado dijo a los medios que una vez terminada la indagatoria brindarían detalles de lo ocurrido.

