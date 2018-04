Revelan planilla de la Asamblea con 3 mil 221 personas contratadas Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Política

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Asamblea Nacional (AN) publicó en su página web la planilla 080, destinada para contratos por servicios profesionales del personal de confianza de los diputados.El documento que contiene 248 páginas detalla con nombre los 2 mil 703 promotores deportivos y 518 promotores comunitarios, a los que se le destinaron salarios entre $200 y $3,500.El total de dicha planilla es de $2 millones, sin precisar si corresponde a un gasto mensual o anual.Sin embargo, esta debelación causó reacciones. La primera fue Angélica Maytín, desde la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que aseguró que “la copia autenticada de la planilla no contiene la vigencia, el estatus de los servidores públicos ni el desglose por diputado como fue solicitado”.En tanto, César Ruiloba, expresidente del Colegio de Abogados, expresó que “hay personas cobrando salarios como Promotor Deportivo, que en su vida han tocado un balón, bateado, y sin ningún vínculo con el deporte. Vaya estafa”.Reinelda C. Álvarez O.Twitter: @ReineldaAlvarezInstagram: Karolinalvarez

Imprimir Correo electrónico