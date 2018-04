Orden de conducción a unas 20 personas por denuncia del SMV Escrito por Redacción. Publicado en Política

La entrada de la sede principal del Ministerio Público en el edificio AVESA se vio muy concurrida, luego de que la Fiscalía Séptima Anticorrupción giró orden de conducción contra unas 20 personas, en seguimiento de una denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por presunto lavado de dinero.

La denuncia fue presentada el 22 de junio de 2015 por el abogado Ramón Diez, en representación de la SMV y señala que señala que José Ángel Hidrogo, liquidador de Financial Pacific, detectó irregularidades en el manejo de la cuenta perteneciente a JAL Offshore (sociedad registrada en Belice) cuyo beneficiario y propietario es el abogado Ramsés Owens.

La sociedad JAL offshore tenía una cuenta en Banco Universal cuando el banco aún estaba en control de la familia Virzi, en la que se recibieron 4.4 millones de dólares entre el 11 de enero de 2012 y el 11 de mayo de 2012, con descripciones o pagos provenientes de las sociedades y personas Goldline Overseas, Felipe Caribbean Holding, Winter Bothan Trust, Winter Bothan Place Nassau y World Law Advisory.

Financial Pacific solicitó a JAL offshore que justificara los pagos recibidos en la cuenta y JAL Offshore envió un email el 2 de febrero de 2012 afirmando que los pagos eran por asesoría, planeación y pago de impuestos internacionales, pero no aportó documentos que lo corroboraran.

Financial Pacific debió realizar reportes de tales transacciones a la SMV y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pero no los hizo.

De tales depósitos se retiraron en un lapso de 13 días la suma de 868,803 dólares por medio de cheques y transferencias a otras cuentas de Financial Pacific. a lo que la SMV señala que la cuenta fue utilizada para intermediar y transferir dinero entre cuentas relacionadas, es decir, entre clientes de Financial Pacific.

De los 4.4 millones recibidos en esa cuenta se retiraron directamente de terceros, sin ningún tipo de inversión, la suma de 868,803 dólares, y de manera indirecta la suma de 922 mil dólares.

Los vinculados según la denuncia son West Valdés, Iván Ciare, Harry Nessim , Felipe Virzi , Aaron Mizrachi, Ramón Carretero, Rodolfo López Lassonde, Juana Serrano Adames, Eyra Romero, Ramsés Owens, Ricardo Francolini, Luisa Napolitano de Carretero, María Napolitano, María González de Chávez , Juan Francisco Boyd, Valentín Martínez , Esperanza Fong de Palacios, Rodolfo Silva Batista, Margie Ángel Cohen y Dibo Hafez.

Información: TVN

