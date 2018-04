Diputado Varela afirma que el gobierno no enviará nombres de magistrados a una comisión “ilegal” Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El diputado panameñista José Luis Varela afirmó que no ve posible la presentación de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia antes del 1 de julio cuando empezaría a regir una nueva Comisión de Credenciales, al considerar que la que existe actualmente es ilegal.

“Yo no veo como nosotros vamos a aceptar que a la Comisión que consideramos fue electa ilegalmente el gobierno, que es de nuestro partido, mande los nombres antes del 1 de julio; solamente que haya un amparo en que se falle a favor o en contra porque nosotros ya aceptaríamos a decisión final de la Corte”, dijo el jefe de la bancada Panameñista.

Para el dirigente político el fallo de fondo emitido por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de CSJ es a favor de su bancada. “Dice claramente se violó el artículo, la constitución, que la Asamblea hizo mal no debió haber hecho eso, pero se falla en contra porque es extemporáneo”, dijo en entrevista a Telemetro.

Recordó que este año el ejecutivo tiene en su lista el nombramiento del nuevo fiscal electoral y la remoción de los dos miembros de la directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

“Yo pienso que se va a dar un debate largo y dependerá del nombre que se nombres. Si tiene el aval de los tres partidos políticos se puede hacer más rápido, pero creo que el país está en un situación en que la Asamblea no está bien parada y necesitamos actuar con armonía y paz”.

Pide sanciones por el "Camarón" legislativo

El activista afirmó que se violaron tres artículos del reglamento interno de la Asamblea Nacional con la adición del artículo 6 al proyecto de Ley 53 de 2018, para derogar el Contrato Ley con PSA sobre la construcción y operación del puerto de Rodman.

Al parecer del diputado hubo una “componenda” para tratar de afectar a la empresa portuaria haciendo un daño especifico a la inversión extranjera y afectando la seguridad jurídica del país.

Explicó que no se encontraba en el pleno ese día que se presentó la propuesta, y asegura que los artículos 127 sobre propuesta de omisión de lectura, el 148 que contempla el derecho a proponer modificaciones y prohibición de materia extraña; así como el 152 sobre la lectura de propuestas , fueron obviados aunque no considera que es error de la presidenta de la Asamblea “es un error que ha venido sucediendo desde antes”.

Explicó que la violación al artículo 152 se da cuando se cierra el periodo de discusión en segundo debate, dígase que ya nadie puede hablar, metiendo modificaciones y de una se va para votación.

El proyecto de Ley 53 sobre la apertura de empresas y venta de licores en zonas residenciales fue aprobado el pasado jueves en tercer y último debate por la Asamblea Nacional, dentro del mismo uno de sus artículos establece la derogación del contrato-ley para la construcción de un gran puerto de contenedores en Rodman generando cuestionamientos por el sector empresarial, Gobierno y la sociedad civil.

Afirmó que se comunicó con la presidenta de AN Yanibel Ábrego y le manifestó que la manera en que el secretario General de la Asamblea Frank Weber leyó la propuesta fue un gol para que no se dieran cuenta.

“Me parece que la Directiva del Hemiciclo Legislativo debe armar una investigación sobre el tema, el diputado puede proponer lo que le da la gana y no hay pruebas de algo indebido, estoy seguro que el diputado Ayala se ha visto afectado políticamente y aparte afecta du partido político que tuvo que hacer una declaración”. El secretario general debe ser amonestado o por lo menos llamarle la atención a Franz Wever, secretario general de la AN “el no puede seguir leyendo los proyecto de Ley de esa manera y la presidenta de la asamblea cumplir con los tres artículos que se violaron para que se cumplan los artículos y que esto no vuelva a suceder".

El diputado panameñista reiteró que fue un grave atentado contra la seguridad jurídica de Panamá, ya que acapara un buen porcentaje de la inversión extranjera directa (IED) de Centroamérica.

