Laurentino Cortizo hace un llamado al diálogo durante inscripciones masivas del PRD Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El precanditato presidencial del Partido Revolucionario Democrático Laurentino “Nito” Cortizo hizo un llamado al diálogo y la tolerancia para terminar con las diferencias entre diversos gremios, que han generado protestas y huelgas en el país.

“Lo importante es que se mantenga el diálogo y que el Presidente de la República, que debe ser el primer obrero del país, entienda que debe ser tolerante. La tolerancia es importante y debe estar acompañada de humildad; yo siempre he dicho que la humildad es como el bambú entre más crece más se inclina; y esa debe ser la posición de un Presidente”, dijo el dirigente perredista.

El político lamentó la situación por la que está pasando Nicaragua, recordando que logró su título del Instituto Pedagógico La Salle en ese país.

“Es triste cuando alguien muere, yo me gradué de la Salle de Nicaragua y le tengo una gran cariño a ese pueblo. Cuando veo las tomas me da una gran tristeza y espero que pronto ese problema se solucione, y si es necesario volverse a sentar. Creo que es lo correcto, esa sería mi recomendación a un pueblo que quiero y aprecio mucho”.



Por último, el ex diputado y ex ministro hizo referencia a la falta de datos actualizados que muestras la situación de la Caja de Seguro Social ante la denuncia de desfalco millonario.

“Requerimos información. N no existe información financiera ni actuarial que te diga cuál es la situación actual de la CSS, y lo ha permitido el actual gobierno porque obviamente quiere pasar la pelota a aun gobierno PRD. Mientras eso no exista no se puede tomar decisiones a la que se debe llegar con diálogo, porque no se puede imponer. Esto es democracia, el presidente no es monarca ni un rey. Hay que proteger y defender la democracia. Tenemos una democracia frágil”, finalizó luego de una gira en varios puntos, durante las inscripciones masivas del PRD, este domingo, 22 de abril.

