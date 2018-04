Roux propone cambios en la educación para acceder al trabajo Escrito por Redacción. Publicado en Política

El Presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, se refirió al problema educativo y habló de tomar decisiones difíciles para lograr un cambio en la educación.

“Este es un sistema educativo que tiene recursos y va a tener más recursos, nosotros tenemos que enfocar el problema de la educación, aceptando que no se va a resolver en 5 años, tenemos que tener el coraje, tenemos que tener la capacidad de decisión, la valentía de tomar decisiones difíciles y entender que esas decisiones van a generar un costo político en 5 años, pero no van a rendir ningún tipo de beneficio político en corto plazo, porque lo que yo haga en un periodo presidencial del 19 al 24, nosotros no vamos a ver esos beneficios hasta 10 ó 15 años después, pero hay que tener el coraje y la capacidad de decisión y hacer las cosas que hay que hacer y tenemos que invertir ese dinero que tenemos, sobre todo en mejorar la calidad de nuestros maestros y profesores”, indicó Rómulo Roux.

El ex ministro del Canal de Panamá, agregó, “Vamos a mejorar la calidad de nuestros maestros y profesores, démosle los incentivos necesarios para que mejoren porque ellos son los que van a inspirar a aprender, esto no se trata solamente de que los estudiantes vayan a la escuela y se regresen a la casa, si es que tiene la oportunidad de ir a la escuela, ir a la escuela no significa necesariamente que te estás educando y aquí tenemos que educar a nuestros jóvenes, tenemos que brindarles las oportunidades para que cuando salgan de la escuela puedan acceder a trabajos y tengan la capacidad de pagarse sus gastos y ser productivos en esta sociedad”.

Roux considera que los fondos en materia de educación deben ser administrados de forma adecuada. “Tenemos que invertir el dinero de forma adecuada y empieza por dedicarle a la calidad de la enseñanza de nuestros maestros y profesores y lograr tener una educación de calidad”.

“Los pelaos y los jóvenes quieren ir a la escuela, pero ellos quieren ir a aprender, ellos no solamente quieren ir a la escuela y regresar a la casa, ellos quieren aprender y quieren educarse y para eso tenemos que hacer un gran cambio y mejorar la educación en Panamá”, puntualizó el líder opositor.

