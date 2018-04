Rómulo Roux: "Lo que importa es cómo la está pasando el panameño" Escrito por Redacción. Publicado en Política

El Presidente del opositor partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, se refirió a la realidad que viven miles de panameños, a su vez que cuestionó al gobierno por su falta de liderazgo y no entender los problemas de la población.

“Ahora mismo en el país hay falta de liderazgo, la gente siente que aquí no manda nadie, que aquí cada uno hace lo que le da la gana, que hay anarquía, también siento y realmente hasta molesta ver a un gobierno que está en una burbuja, que no conecta directamente con el pueblo, que no entiende esos problemas que día a día vive el panameño.” Indico el ex ministro del Canal de Panamá.

Para Rómulo Roux este es un gobierno de Power Point, refiriéndose a las constantes estadísticas que acostumbra presentar el gobierno nacional. “Aquí hablan de que está creciendo el país, que somos los mejores de la región, pero la verdad es que la gente la está pasando mal y nosotros no podemos estar hablando de estadísticas, este es un gobierno de power point donde dicen que todo anda bien en la economía y que todo anda bien en seguridad, pero nosotros tenemos que preguntarnos como está viviendo el panameño en su día a día”.

CAMBIAR EL DIA A DIA DE MILES DE LOS PANAMEÑOS

Por eso siempre digo “aquí podemos hablar de mesas de trabajo, de planes de gobierno que tienen 100 páginas y 200 paginas, a la hora de la hora lo que importa es cómo la está pasando el panameño.

Tenemos que ponernos en la situación de esa persona que se levanta por la mañana, a las 5 de la mañana y lo primero que esa persona hace es bañarse, ¿tengo o no tengo agua en mi casa?, después esa persona va a darle de comer a su familia, ¿tengo o no tengo suficiente comida para mí y mis hijos?, ¿hay o no hay electricidad en la casa?, después tenemos que seguir, porque esa persona tiene que enviar sus hijos a la escuela, ¿están o no están asistiendo a la escuela ese estudiante?, ¿está asistiendo a una buena escuela, está recibiendo una buena educación? , ¿Cómo llega allá?, ¿cómo está el transporte?, ¿los caminos?, para que ese niño no se tenga que quitar los zapatos caminar por el fango, lavarse los pies cuando llega a la escuela, si es que hay agua en la escuela y volver a ponerse los zapatos.

Después ese padre tiene que transportarse a su trabajo,¿ si es que tiene trabajo?, hay que garantizarle que tenga trabajo y va a su trabajo y regresa en la noche y arranca el mismo ciclo otra vez, eso no puede pasar en un país que tiene 24mil millones de dólares de presupuesto. Nosotros tenemos que cambiar el día a día de miles de panameños. Puntualizó el dirigente opositor.

