Pedro Miguel dice que el Gobierno sigue dilatando elección de nuevos magistrados

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, considera que el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela continúa dilatando el proceso para la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.“Van contándose cuatro meses desde el 31 de diciembre de 2017 o desde el 2 de enero de 2018, cuando debieron tomar posesiones los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno sigue dilatando esa designación”, dijo en entrevista en TR.González explicó que, “si yo quiero a dos favoritos simplemente los meto en la lista de los 10, se lo mando al Pacto de Estado por la Justicia, hacen las evaluaciones que correspondan, me lo devuelven y nombro a los dos que quería desde el principio”.En ese sentido, manifestó que al igual que el Pacto de Estado por la Justicia, han criticado ese proceder considerando que el análisis de los candidatos a magistrado debe ser amplio e integral.Por esa línea, dijo que le tocaría al Pacto de Estado por la Justicia indicar si serían 10 o 15 aspirantes, y posteriormente que el Órgano Ejecutivo haga las designaciones.Sin embargo, el diputado dijo que el Órgano Ejecutivo aprendió la lección luego llevar a cabo un proceso que resultó por la no ratificación por parte de los diputados para las abogadas Zuleyka Moore y Ana Tovar.“En el caso particular del presidente Juan Carlos Varela, él está obligado, por su propio compromiso, a cumplir con su palabra y hacer las designaciones que correspondan cumpliendo con el Pacto de Estado por la Justicia, entonces no tendríamos ningún inconveniente en apoyar esas designaciones”, acotó González.

