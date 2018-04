Diputado Panay espera que el Ejecutivo escoja magistrados con carrera judicial Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El diputado perredista Quibián Panay reiteró que la designación de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia es una Facultad del Ejecutivo por constitución pero recomendó al gobierno escoger a personas con carrera dentro del Órgano Judicial.

“Si hubiese el caso de recomendar algo al ejecutivo serie tomar en cuenta las personas que vengan de carrera judicial. Hay varios funcionarios y funcionarias dentro del Órgano Judicial que han demostrado que tiene la experiencia y pueden generar un nivel de capacidad dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero al final es el Ejecutivo el que designa”, manifestó el dirigente político en el programa RadioGrafía de RPC Radio.

Para el diputado la comisión designada por Gabinete debe evaluar quienes la lista de aspirante en buscan de experiencia, independencia, imparcialidad, y de capacidad de entendimiento de lo que representa la constitución y la ley.

Reiteró que los funcionarios la importancia de que las nuevas propuestas sean personas con una gran trayectoria, experiencia y hayan demostrado a través de su fallo y jurisprudencia la capacidad e independencia que se busca en las personas encargadas de establecer los preceptos constitucionales en el país.

En cuanto al interés del Ejecutivo por esperar hasta el 1 de julio para enviar los nombres de las personas seleccionadas, para el precandidato a la alcaldía capitalina solo es una estrategia para intentar alcanzar una mayoría en el pleno.

“Hemos visto un gobierno que desgraciadamente busca un nivel de incidir en el Órgano Legislativo y como es la costumbre aspiran a tener una mayoría dentro de la próxima junta directiva, no tanto en la Comisión de Credenciales sino en el pleno; porque al final de nada le sirve la Comisión sino cuentan con la mayoría en el pleno para que ratifique a sus futuros designados”, enfatizó.

Manifestó su preocupación por que los mecanismo que se utilicen para mecanismo alejados del consenso.

“Pretendan tratar de incidir sobre algunos diputados entre las diferentes bancadas para hacer una mayoría aunque en la realidad política no creo que eso suceda. Nuestro partido ha venido fortaleciéndose y generando un debate interno en un proceso de reorganización y tenemos muchas oportunidades de triunfo en las elecciones del año 2019. No creo que dentro del PRD eso ocurra y tampoco creo que en la bancada de CD, que está en un proceso de renovación”, manifestó.

Al final descarto que se sugiera a profesionales de derecho del PRD para que presenten a este ejercicio ciudadano, aunque no descarto que dentro del partido existan profesionales con calidad de servicio que tengan aspiraciones.

