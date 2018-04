Regresará a la Alcaldía Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

Eudocio "Pany" Pérez podrá regresar hoy a su cargo como alcalde de La Villa de Los Santos.La decisión se tomó luego que el Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio ratificó ayer levantar la suspensión para ejercer funciones públicas, tras el vínculo de "Pany" Pérez en la investigación por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos en el caso conocido como "El Gallero".“Hoy sólo es una muestra que Dios no me abandona. Estoy seguro que cada día todo se aclara y saldré completamente limpio. Gracias a todos los que están siguiendo de cerca mi situación. Aunque muchos busquen hacerme daño, mi principal guerrero es Dios”, colgó Pérez en su cuenta de Twitter.El tribunal también detalló que el Alcalde perredista mantendrá la medida cautelar de país por cárcel y la notificación periódica de los días 15 y 30 de cada mes en el Tribunal de Los Santos. En esta investigación el Ministerio Público tiene a 11 personas vinculadas, cuatro de ellos son funcionarios, el alcalde Pérez, su asistente y dos agentes de la Policía Nacional.Reinelda C. Álvarez O.Twitter: @ReineldaAlvarezInstagram: @Karolinalvarez

