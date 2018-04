Panameñistas pide respuesta del PRD, sobre si respalda declaraciones de Navarro Escrito por Redacción. Publicado en Política

Un comunicado del Partido Panameñista exige al Partido Revolucionario Democrático (PRD) que aclara si respalda las recientes declaraciones del excandidato presidencia Juan Carlos Navarro, luego que señalara que el Jefe del Ejecutivo, Juan Carlos Varela, supuestamente utilizara el Tribunal Electoral para "callarle".

Las declaraciones del perredistas se dieron en medio de su notificación de los que es la séptima denuncia en su contra por supuestas violaciones al Código Electoral, delcaraciones que el partido oficialista tilda de irresponsables y señala a Navarro como el "eterno perdedor" del PRD.

Comunicado:

PRD DEBE ACLARAR SI RESPALDA ATAQUES DE NAVARRO AL TRIBUNAL ELECTORAL



Juan Carlos Navarro, el eterno candidato perdedor del PRD y quien está acostumbrado a llamar la atención a cualquier costo, vuelve a utilizar viejas artimañas al emitir declaraciones irresponsables contra el Tribunal Electoral, una de las instituciones que en los últimos 30 años ha generado mayor confianza y credibilidad en la población, poniéndose siempre del lado del pueblo panameño en defensa y fortalecimiento de la Democracia, una lucha que el Partido Panameñista siempre ha respaldado.Los panameños no podemos permitir que el Sr. Navarro, quien de manera desesperada busca una soñada candidatura presidencial por el PRD, haga política denigrando a esta gran institución.Si su interés es atacar al Partido Panameñista no será la primera vez, y con gusto le demostraremos una vez más que para nosotros la política es servicio y no negocio.

En nuestro caso, seguiremos preocupados por los problemas del país y no nos desenfocaremos ni entraremos en el juego mediático de un eterno candidato que ve en la carrera presidencial, una gran oportunidad de hacer negocio.Está el PRD de acuerdo con el ataque de este candidato a una institución cuya tarea ha sido defender la democracia de manera imparcial en las últimas elecciones, además de ser ejemplo en el mundo entero? O podemos entender, como resultado de su silencio cómplice, que este partido vuelve a los caminos del pasado?Es hora que el PRD, su dirigencia y sus principales dirigentes, aclaren de manera contundente su posición al respecto.

Panamá, 11 de abril de 2018.

