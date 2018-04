Ávila: “La incertidumbre en materia jurídica no debe continuar” Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El diputado perredista Leandro Ávila afirmó que tiene el interés de esperar que el Órgano Ejecutivo presente a los 10 nominados al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia para tomar una decisión de apoyar o no las candidaturas.

“Yo quiero ver los nombres porque de repente los 10 nominadas sean personas que reúnan los requisitos formales y éticos que exigen al sociedad. Si es así porque me voy a oponer", expresó.

Representante legislativo de San Miguelito espera que se lleve a cabo una reunión de la bancada donde se discutan los nombres presentados y se tome una decisión.

“Creo que tenemos que buscar una salida. El país no puede seguir con dos magistrados que se le venció el tiempo, actuando y con la falta de nombramiento de estos magistrados nuevos la misma Corte no ha escogido su junta directiva. Esta agonía e incertidumbre en materia judicial no debe continuar”, dijo en declaraciones a Telemetro.

El diputado adelanto que este miércoles 11 de abril se acordó una reunión entre la bancada legislativa del PRD y el Comité Ejecutivo de partido, donde no descarta se incluya el tema a la discusión.

Imprimir Correo electrónico