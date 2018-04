Félix Moulanier es llamado a juicio por denunciar la supuesta compra de dirigentes políticos Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El expresidente de la juventud del Partido Revolucionario Democrático, Felix Molanier denunció la persecución de la que está siendo objeto luego que hace cuatro años denunciará la compra de dirigentes políticos a través de la Lotería Nacional de Beneficencia.

"La justicia de este país está al revés, este sistema de justicia persigue al denunciante y no a los denunciados. El sistema no funciona no persigue a los que se robaron los millones de Odebrecht, no persigue los que se robaron los millones del PAN, que tiene en libertad a un poco de corruptos y maleantes que le robaron al país en los últimos años ", denuncio el dirigente en entrevista a Telemetro.

El perredista fue llamado por tercera vez juicio penal, este martes, 10 de abril de 2018, por supuesta comisión de los delitos de calumnia e injuria y contra la Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad, basándose en un chat que recibió y presentó ante los medios de comunicación en que revela los detalles de la transacción.

“Lo denuncie ante el Fiscalía Electoral, y el fiscal no hizo nada. Ni ejecuto las pruebas ni llamo a juicio a los implicados, los videos de la lotería donde se demostraba la logística con gorras, banderas, suéter; fueron solicitados cuatro meses después y la institución dijo que habían sido borrados. Gracias a la falta de pruebas y la omisión del fiscal electoral, el funcionario más inoperantes e incapaz de los últimos años, hoy el denunciante es llamado a juicio”, detalló e dirigente partidista.

El dirigente político sorprendió a todos cuando en enero de 2014 supuestamente se inscribiría en el Molinera, pero en su lugar terminó denunciando al director de la Lotería Nacional, Emilio Somoza, por el ofrecimiento de las dádivas y contratos.

