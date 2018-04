Mulino: “Ni en mis pesadillas quisiera tener la lista de enemigos que tiene Varela” Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El exministro de Seguridad Pública y aspirante a la presidencia de la República por el partido Cambio Democrático (CD), José Raúl Mulino, afirmó este lunes, 9 de abril de 2018, que no existe la posibilidad de apoyar la administración de Rómulo Roux si este gana los comicios del 5 de mayo de 2019.



"Si Roux gana yo no tengo nada que hacer en ese gobierno, yo no creo en él y no apoyo en quien yo no creo", dijo Mulino en el programa Radiografía de RPC Radio.Agregó que el actual presidente del Partido Cambio Democrático tiene una conducta errática y ambivalente, no lo considera un líder.

"Creo que la mano de Varela se metió en Cambio Democrático un partido dividido que ojala no nos traiga un efecto adverso en la campaña política del 2019”.

Al cuestionarle sobre los errores de la administración anterior afirmó que entre ellos estuvo no llegar a la presidencia de la República pensando que se van a hacer negocio es un fracaso, segundo no vigilar la conducta de tus subalterno y hay que predicar con el ejemplo.

"Yo no soy Martinelli, es mi amigo le fui a dar la mano en la casa de Miami, hay mucha gente que reniega de él, pero estaban en el círculo cero de los negocios. No tengo circulo cero. No entre pobre no salí millonario”.

Se refirió a la inscripción del excandidato presidencial y exministro de Vivienda, José Domingo Arias, al Partido Alianza abandonando las filas del CD.

"Yo le deseo la mayor de la suerte...Arias fue un invento de Martinelli, fue una campaña plagada de errores”, puntualizó.

Cabe señalar que "Mimito" Arias, realizó la inscripción al partido fundado por el diputado José Muñoz, en compañía de su esposa y otras figuras del CD, durante una actividad desarrollada el pasado sábado en el sector de Tocumen.

En cuanto a la actual presidente dijo que puede tener el mismo futuro que el actual presidente Martinelli.

“No me considero enemigo de Juan Carlos Varela. Me la hizo y eso queda en las cuentas por cobrar de tu vida política; pero ni una pesadilla quería tener la lista de enemigos de él".

Reafirmó que no le desea la misma suerte que tiene el expresidente por lo que le aconsejo apaciguar las aguas.

