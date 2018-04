Navarro plantea cambios gubernamentales para tener un país más competitivo Escrito por Redacción Metro Libre. Publicado en Política

Juan Carlos Navarro, aspirante a ser candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se refirió a los cambios y planes que se deberían establecer en el gobierno panameño para tener un país más competitivo.





En declaraciones a Radio Panamá el dirigente político manifestó que “tiene que reducirse el gasto público en renglones no esenciales como los viajes, la publicidad estatal y los demás gastos corrientes de operación (compra de vehículos entre otro)”.

Navarro indicó que “aparte reducir esos gastos tu puedes tomar medidas para que no siga creciendo la planilla se han tomado antes y se tienen que volver a tomar, en el Gobierno tiene que salir el equipo directivo del Gobierno anterior y tiene que entrar el equipo directivo nuevo una vez que ocurre eso no deben haber contrataciones nuevas, no puede seguir creciendo la planilla, se pueden reemplazar cargos que ya están”

.Según el político “tiene que dársele énfasis en la inversión pública en proyectos prioritarios no en proyectos absurdos, se justifica invertir en infraestructura que refuerce nuestra competitividad a nivel internacional estratégica”.

Navarro se refirió a diversos proyectos que podrían potenciar a Panamá como un atractivo para inversión extranjera directa teniendo en cuenta que ya lo es, dijo que “al inversionista hay que hablarle con reglas claras que vengan e inviertan en el país tanto nacionales como internacionales, de esta manera se generarían más de 100 mil empleos en el primer año de gobierno”.

Según Navarro como partido y aspirante a la candidatura presidencial “si hay una visión y no vamos a improvisar, vamos con un equipo a ganar”. “Requerimos un cambio radical en el Gobierno nacional un cambio de rumbo hay que volver a enrumbar a Panamá por los senderos de la eficiencia, el trabajo, el progreso tenemos el talento tenemos la gente hay que cambiar las cosas para bien”, dijo el político.

