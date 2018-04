Diputada Iracema de Dale exige titulación de tierras a indígenas de Donoso Escrito por Redacción. Publicado en Política

La Diputada del circuito 3-1 de Colón y miembro de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional Iracema Ayarza de Dale, se solidarizo con las demandas de más de dos mil familias campesinas del Distrito de Donoso, que exigen la titulación de sus tierras al Ministerio de Ambiente.Durante la reunión celebrada en la comunidad de Miguel De La Borda, la diputada Iracema Ayarza destacó el deber y el derecho que tienen los campesinos de exigir que el Gobierno nacional les titule sus terrenos, terrenos que históricamente ellos han trabajado, “Tengo que recordar a ese gran hombre Omar Torrijos, que hizo suya las montañas de Donoso y que creía en que las personas que quieran su tierra, que la amen, que la siembran y que hacen de ella su vivencia, por muchos años sean sus propietarios”, dijo.“Minera Panamá, una empresa extranjera se está llevando nuestras riquezas y también se quieren apropiar de nuestras tierras, de la tierra que por muchos años han cultivado y trabajado nuestro campesinos, yo soy educadora antes de política y todos los funcionarios públicos nos debemos a ustedes y por eso debemos defenderlos a ustedes, no podemos permitir que empresas extranjeras vengan a nuestro país y tengan todo los beneficios promovidos por las autoridades, que son las que debían defender al nacional”, continuo señalando la diputada colonense.“El Distrito de Donoso es uno de los distritos más pobres de la república, todavía hay mucha gente que viven en casa con piso de tierra, yo fui supervisora de educación de esta área en 1984 y de allá acá, no se ve ningún avance en estas comunidades y ahora vemos que nuestra gente esta peleando lo que es su derecho , el derecho a la tierra, “, manifestaba mientras advertía que ya tenía información de que en el Distrito de Chagres va a desaparecer la comunidad del Platanal, la cual cuenta con escuela, iglesia, centro de salud y demás servicios porque un extranjero ha reclamado esas tierras en donde por más de 70 años Vivian más de una treintena de familias.“Y yo pregunto donde los extranjeros consiguen documentos legales que les permite reclamar las tierras que por años han trabajado nuestros campesinos?, y estos campesinos no pueden conseguir sus documentos que le legalicen sus tierras, esto no puede ser, hay que hacer justicia con estos campesinos señor Ministro, dejen de estar mareando a la gente y titulen la tierra a los campesinos de Donoso” le reclamo la diputada de Dale el Ministro de Ambiente Emilio Sempris.

